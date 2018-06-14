"الهلال" ينظم إفطاراً جماعياً بمديرية الشعيب بالضالع

الشارقة 24 – وام:





وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 300 وجبة إفطار، وأقامت إفطاراً جماعياً للأسر الفقيرة بمديرية الشعيب في محافظة الضالع، وذلك بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتواصلاً لمشروع "إفطار صائم".

وأعرب الحضور عن شكرهم لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على العطاء الذي بذلته منذ أول يوم في شهر رمضان المبارك، من خلال توزيع وجبات "إفطار صائم" في مختلف المحافظات المحررة، متمنين أن يكون هذا العمل بميزان حسناتها وكل رجال الخير الذين يقدمون المعونات والمساعدات الإنسانية ضمن فعاليات "عام زايد".