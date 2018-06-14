"الهلال الأحمر" ينظم أمسية للتوعية بمرض السرطان في عدن

الشارقة 24 – وام:





نظم الهلال الأحمر الإماراتي، الأربعاء، في عدن أمسية صحية توعوية للتوعية بمخاطر ومكافحة مرض السرطان، بمشاركة 35 امرأة ناجية من المرض.

كما شارك في الأمسية مدير عام مديرية صيرة، ومدير عام مؤسسة مكافحة السرطان، وعدد من النساء من منظمات المجتمع المدني.

وهنأت الدكتورة إشراق السباعي وكيل وزارة الصحة اليمنية، في كلمتها خلال الأمسية، النساء الناجيات من مرض السرطان، موجهة الشكر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعم مثل هذه الفعاليات الصحية التوعوية.

وأقيم خلال الأمسية مأدبة إفطار جماعي، فيما تم توزيع الهدايا على النساء الحاضرات.