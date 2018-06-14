سلطان بن زايد يعزي قابوس بن سعيد

الشارقة 24 – وام:





بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، بوفاة السيدة شوانة بنت حمود البوسعيدية التي انتقلت إلى جوار ربها.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان برقيات تعزية إلى كل من صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان، وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان، وصاحب السمو السيد أدهم بن طارق آل سعيد.

وأعرب سموه في برقياته عن صادق العزاء والمواساة في الفقيدة، سائلاً الله عز وجل أن يسبغ عليها واسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم آلها وأسرتها الكريمة جميل الصبر والسلوان.