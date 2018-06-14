"الهلال" يوزع المير الرمضاني على أهالي مديرية نصاب اليمنية

الشارقة 24 – وام:





وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المير الرمضانية على أهالي محافظة شبوة اليمنية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتخفيف العبء عن عاتق الشعب اليمني الشقيق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن.

ووزع الفريق الميداني لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي 6500 سلة غذائية شاملة الأصناف الرئيسية للغذاء على أهالي وسكان مديرية نصاب في المحافظة والذين أعربوا عن بالغ شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للشعب اليمني، مثمنين جهود ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" في إيصال المساعدات التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأكد أحمد النيادي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة حرص الهيئة على مواصلة جهودها الخيرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من وطأة المعاناة عن كاهلهم من خلال الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لليمن ستتواصل تلبية لحاجات الناس من المواد الغذائية، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة.