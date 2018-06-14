"الوطني للأرصاد": الطقس حار نهاراً معتدل ليلاً في العيد

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس حاراً بوجه عام ومغبراً أحياناً على بعض المناطق نهاراً ومائلاً للحرارة إلى معتدل ليلاً خلال فترة عيد الفطر السعيد.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بوجه عام معتدلة السرعة إلى نشطة نهاراً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً على بعض المناطق، بينما تكون الرياح معتدلة السرعة إلى خفيفة ليلاً على اليابسة، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخر على السواحل الشمالية.

والبحر متوسط الموج يومي الخميس والجمعة ثم يصبح مضطرباً من ليل الجمعة حتى الأحد، أما بحر عمان فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج يومي الخميس والجمعة يصبح متوسطاً إلى مضطرب أحياناً يومي السبت والأحد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة على السواحل والجزر ما بين 37 و43 درجة مئوية والمناطق الداخلية من 44 إلى 48 والمناطق الجبلية من 31 إلى 36.

أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة فتكون على السواحل والجزر من 29 إلى 34 وبالمناطق الداخلية ما بين 27 و32 بينما تتراوح في المناطق الجبلية ما بين 22 و28.

ونصح "المركز الوطني للأرصاد" بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وارتداء الملابس المناسبة أثناء الخروج وحث مرضى الربو على تجنب التعرض للأماكن المفتوحة خاصة خلال فترات النهار، داعياً قائدي السيارات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة للغبار والأتربة المثارة.