رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون سلطان عمان بوفاة شوانة البوسعيدية

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بوفاة السيدة شوانة بنت حمود البوسعيدية التي انتقلت إلى جوار ربها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقيات تعزية إلى كل من صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان رئيس مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان وصاحب السمو السيد أدهم بن طارق آل سعيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تعزية مماثلة.