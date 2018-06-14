سفارة الدولة توزع كسوة العيد على اليتامى في المغرب

الشارقة 24 – وام:

أطلقت سفارة الدولة في الرباط، برنامج كسوة العيد للأطفال الأيتام والمتعففين في المملكة المغربية، بمبادرة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمناسبة عام زايد.

وأشرف معالي علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية، على توزيع كسوة العيد، بالتنسيق مع جمعية الجود الخيرية، بحضور سعيد مهير الكتبي وزير مفوض بسفارة الدولة .

وأشاد معالي علي سالم الكعبي، بمبادرة الهلال الأحمر الإماراتي، خاصة في ظل تزامنها مع عام زايد، الذي يتميز بالعطاء، وإطلاق مبادرات تساهم في التخفيف من معاناة المتعففين، ومساعدة المحتاجين، وإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال في العيد .

وأشادت سناء الإدريسي رئيسة جمعية الجود، بجهود معالي علي سالم الكعبي الذي أشرف على إطلاق هذه المبادرة الإنسانية، التي تشمل المتعففين وتساهم في التخفيف من معاناتهم، خلال شهر رمضان والعيد، منوهة بالمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، فيما عبرت أمهات الأطفال عن شكرهن وتقديرهن لمبادرة الهلال.