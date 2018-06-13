القوات المسلحة تعلن استشهاد 4 من جنودنا البواسل

الشارقة 24 – وام:

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، استشهاد أربعة من جنودها البواسل، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، وهم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، والوكيل1 علي محمد راشد الحساني، والرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي، والعريف1 عبيد حمدان سعيد العبدولي.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.