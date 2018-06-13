الشرقي يؤدي صلاة العيد في جامع الشيخ زايد بالفجيرة

الشارقة 24 – وام:

يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صلاة عيد الفطر المبارك، في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، بالإضافة إلى عدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الفجيرة.

ويتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني من جموع المواطنين والمقيمين، في اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، في قصر سموه بالرميلة عقب صلاة العصر.