الشيخة فاطمة تستقبل السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي

الشارقة 24 – وام:

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، يوم الأربعاء في قصر البحر، السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

ورحبت سموها بالسفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي، متمنية لهن إقامة طيبة في الدولة، وأن يتمتعن بالتسهيلات التي تقدمها الإمارات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعربت السفيرات وقرينات أعضاء السلك الدبلوماسي، عن تهانيهن لسمو الشيخة فاطمة بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنين من الله العلي القدير أن يعيدها على سموها بالخير واليمن والبركات، وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

وأشدن بجهود "أم الإمارات"، للنهوض بالمرأة الإماراتية وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، وما حققته المرأة الإماراتية بفضل توجيهات ومتابعة سموها الحثيثة من العديد من المكاسب، من خلال البرامج والمشاريع التي نفذها الاتحاد النسائي العام، والتي أهلت المرأة للمشاركة السياسية وتولي المناصب المرموقة في الدولة.

واستحضر الجميع، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، ذكرى مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والأعمال الخالدة التي تركها داخلياً وخارجياً، وأياديه البيضاء التي زرعت البسمة والأمل في نفوس الملايين.

حضر الاستقبال، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخة شمسة بنت محمد بن زايد آل نهيان، والشيخة شيخة بنت سرور بن محمد آل نهيان حرم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخة فاطمة بنت سرور بن محمد آل نهيان، والشيخة لطيفة بنت طحنون بن محمد آل نهيان حرم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسعادة الدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة الدولة لدى إسبانيا.