المعلا يصلي العيد بمسجد الشيخ زايد في أم القيوين

الشارقة 24 – وام:

يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الفطر السعيد، بمسجد الشيخ زايد في أم القيوين.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، عقب صلاة العيد مباشرة، بقصر سموه، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة، من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وأعضاء البعثات القنصلية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في أم القيوين.