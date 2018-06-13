سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة بين 5 جهات اتحادية

الشارقة 24 – وام:

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الأربعاء في أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تهدف إلى التعاون الفني والمؤسسي لتنظيم ممارسة الرياضات الجوية.

حضر مراسم توقيع المذكرة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي علي محمد بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وعدد من المسؤولين الحكوميين، ومن ضباط وزراتي الدفاع والداخلية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الداخلية اللواء الدكتور أحمد الريسي المفتش العام ورئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، وعن الهيئة العامة للطيران المدني عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الهيئة الاتحادية للجمارك محمد جمعة بو عصيبة المدير العام، وعن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عبد الله عبد القادر المعيني المدير العام، وعن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ماجد سلطان المسمار نائب المدير العام.

وتأتي المذكرة بين المؤسسات والجهات الموقعة، كخطوة تستهدف توحيد الجهود وتكاملها، وتبادل المعارف والخبرات بين المؤسسات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية لكافة الأطراف، بتنظيم ممارسة الرياضات الجوية الخفيفة، بما يضمن حقوق المستهلك وتوفير متطلبات السلامة.

إلى ذلك، تم الأربعاء خلال مراسم توقيع المذكرة، إطلاق المرحلة الثانية من المنصة الموحدة لتسجيل منتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار، وهي نظام إلكتروني يتم من خلاله تسجيل المعنيين بتصنيع استيراد الطائرات وتداول هذه المنتجات في الدولة، بحيث يضمن موافقة جميع الجهات التنظيمية في الدولة، ويعمل على مدار الساعة.