فاطمة بنت هزاع: مبادرات "أم الإمارات" تُحفّز المرأة لتحقيق الإنجازات

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات"، افتتحت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مساء الأربعاء، نادي أبوظبي للسيدات، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بمقر النادي بأبوظبي.

وقامت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، بقص شريط الافتتاح نيابة عن الشيخة فاطمة بنت هزاع، بحضور كل من نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، والدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، ومريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، والريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرائد مريم المنصوري أول طيارة إماراتية، وعدد من قرينات أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عضوات مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أن الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ساهم بقيادة المرأة لأعلى مراتب النجاح إيماناً بالشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة في المجتمع، مثمنة الرعاية والاهتمام الذي يجسده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتفوق المرأة الإماراتية، ورفد مسيرتها بمزيد من المنجزات والمكتسبات المهمة.

وتقدمت الشيخة فاطمة بنت هزاع بأسمى آيات الشكر والعرفان، لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، تثميناً لرعايتها الكريمة لافتتاح نادي أبوظبي للسيدات ولمكارمها السخية في إعلاء شأن المرأة الإماراتية في مختلف التخصصات، حتى باتت عنصراً بارزاً في منظومة التنمية التي تشهدها الدولة بكافة القطاعات، مشيرة إلى أن مبادرات سموها توفر البيئة المثالية لتحفيز المرأة لتحقيق الإنجازات، معربة عن فخرها بافتتاح هذه التحفة المعمارية الجديدة والصرح الرياضي الذي يعكس حجم التطورات الكبيرة التي تسجلها الدولة بمشاريعها التنموية.

وقالت إن افتتاح مثل هذا الصرح والمعلم الحضاري المهم، جاء ليلبي تطلعات المرأة والفتاة في مجتمع الإمارات وأبوظبي، ويدعم طموحاتهن ويفتح المجال أمامهن لممارسة الرياضة وكافة الأنشطة والهوايات الأخرى.