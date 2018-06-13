ريم الهاشمي: خطة شاملة لتقديم مساعدات عاجلة للحديدة

الشارقة 24 – وام:

كشفت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، عن خطة شاملة وواسعة النطاق، وضعها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، للتسليم السريع للمساعدات الإنسانية إلى مدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها.

وقالت معاليها في بيان، يوم الأربعاء: إن المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الأساسية قد تم تخزينها وتجهيزها للتدخل الفوري، وأضافت معاليها "لدينا سفن وطائرات وشاحنات مزودة بإمدادات غذائية وأدوية لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني".

وأشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إلى أن ميناء الحديدة لايزال مفتوحاً للشحن، وإذا حاول الحوثيون إحداث المزيد من الضرر وتدمير أي مرفأ أو بنية تحتية لوجستية، "فإننا وضعنا خططاً للطوارئ، لنقل المساعدات إلى الحديدة وخارجها".

وقالت معالي الهاشمي: "إضافة إلى الـ 14 مليار دولار التي خصصها التحالف لتقديم المساعدات إلى اليمن، فإننا نواصل العمل مع العديد من منظمات الإغاثة لضمان زيادة سعة ميناء الحديدة وحجم المساعدات التي تصل إليه بمجرد تحريره".

وأضافت معاليها، أن التحالف العربي نجح في تنفيذ عمليات مماثلة واسعة النطاق، عندما قام بتحرير عدن والمكلا والمخا، ما أدى إلى تحسين الحياة المعيشية للشعب اليمني، والذي بدوره أصبح أفضل حالاً مما كان عليه بعد تحريره، من سيطرة الحوثيين وتنظيم القاعدة.