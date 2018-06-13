"الهلال" يوزع مساعدات على أهالي الشحر بحضرموت اليمنية

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الأربعاء، 2000 سلة غذائية "المير الرمضاني"، على الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وعلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرهم بمديرية الشحر في محافظة حضرموت، باليمن بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإغاثة أهالي المديرية، وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية عنهم، بسبب الحرب التي خلفها الانقلاب الحوثي الإرهابي، وألقت بظلالها على الشعب اليمني الشقيق.

حضر عملية التوزيع، المهندس أمين سعيد بارزيق مدير عام مديرية الشحر، ومصبح العبد البحسني نائب مدير عام مديرية الشحر.