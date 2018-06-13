"الخارجية" تطلق حملة نصائح السفر لسلامة المواطنين في الخارج

الشارقة 24 - وام:





أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حملة جديدة حول إرشادات وتنويهات السفر، حثت من خلالها مواطني الدولة الراغبين في السفر للخارج بضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر قبل وأثناء سفرهم خارج الدولة، وذلك انطلاقاً من حرصها على ضمان سلامة مواطني الدولة، وتأكيداً على دورها في تسهيل سفرهم وإقامتهم بما يضمن سلامتهم الشخصية أثناء وجودهم خارج الدولة، وبالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك ودخول فصل الصيف، وبداية موسم الإجازات في الدولة.

وأكد سعادة راشد علي الظاهري مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أهمية اطلاع مواطني الدولة الراغبين في السفر على إرشادات ونصائح السفر، والاطلاع على جدول تحذيرات السفر وما قد يطرأ عليه من تحديثات والموجود على صفحة شؤون المواطنين في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofa.gov.ae والتي تشمل المعلومات والخدمات المخصصة كافة التي تلبي احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج.

وحث مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى التسجيل في خدمة "تواجدي" وتسجيل أسرهم من كبار السن والأطفال، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارةwww.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي للوزارة "UAEMOFA" حيث تمكن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج وتقديم المساعدة لهم.

ودعا الظاهري مواطني الدولة الراغبين بالسفر للتسجيل في برنامج "مسافر" وهو عبارة عن وثيقة تأمين صحي للحالات الطبية الطارئة أثناء السفر لمواطني الدولة، مبيناً أن الوزارة أطلقت هذا البرنامج، مؤخراً، بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"، بهدف توفير السبل والوسائل كافة لحماية مواطني الدولة في الخارج وتحقيق الرفاهية لهم من خلال حصولهم على أفضل مستويات الرعاية العلاجية في الحالات الطبية الطارئة وخدمات التأمين الصحي على مدار الساعة، إضافة إلى زيادة الوعي لدى المواطن حول مخاطر السفر وضمان الوقاية منها إضافة إلى تعويض الخسائر الناتجة عن سفر المواطن "المؤمن عليه" في الخارج.

ونصح مواطني الدولة بالسفر جواً تجنباً لأي حوادث مرورية، وفي حال ضرورة السفر عن طريق البر دعاهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر مع أهمية اتباع القوانين والنظم المرورية والتعليمات المتعلقة بالسلامة أثناء القيادة.

وحث الظاهري مواطني الدولة الراغبين بالسفر إلى جمهورية الهند مراجعة قوانين السفر إليها، مشيراً إلى منع خروج العملة الهندية، وذلك بناءً على قانون دخول وخروج العملة من قبل السلطات الهندية، مشدداً على ضرورة الإفصاح عن جميع المقتنيات الذهبية بمجرد الوصول إلى المطار.

كما دعا إلى ضرورة احترام القوانين العامة للبلد المضيف، وذلك حرصاً على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج.

وأشار إلى أنه يتوجب على المسافرين القادمين أو المغادرين من دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية حاملين معهم مبلغ 10 آلاف يورو أو أكثر نقداً الإفصاح عنه لدى موظف الجمارك، مشدداً على ضرورة تجنب مواطني الدولة السفر إلى مناطق الاضطرابات الأمنية ومتابعة جدول تحذيرات السفر قبل تحديد وجهتهم.

وشدد الظاهري على ضرورة الالتزام بقانون حظر النقاب المعمول به في بعض الدول الأوروبية "فرنسا وبلجيكا وهولندا وبرشلونة"، والتي تحظر ارتداء النقاب "البرقع" في المؤسسات والأماكن العامة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.

وأكد الظاهري ضرورة الاحتفاظ بأرقام الطوارئ للتواصل مع الوزارة أو بعثة الدولة لدى بلد المقر أو على الرقم الخاص بالدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لدولة الإمارات لاستخدامه في حالة تعرض المواطن لأي طارئ 0097180044444، مشدداً على أهمية التواصل مع الوزارة أو بعثة الدولة في بلد المقر أو الرقم الخاص بالدول التي لا توجد بها بعثة دبلوماسية للدولة على الرقم المجاني 0097180044444 عند تعرض المواطن لأي طارئ.