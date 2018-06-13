"الهويّة والجنسيّة" تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر

الشارقة 24:

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنّ مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة، ضمن إدارتي الجنسيّة وشؤون الأجانب والمنافذ، ستقدّم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك يومي الخميس 14 يونيو الجاري والأحد 17 من الشهر ذاته، حيث ستستقبل المتعاملين وأفراد الجمهور من الساعة 9 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، في حين ستغلق أبوابها يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت الهيئة أنّ كافة مراكزها لسعادة المتعاملين التي تقدّم خدماتها المتعلقة ببطاقة الهوية ستغلق أبوابها طيلة أيام إجازة العيد، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس وحتى مساء يوم الأحد، في حين ستعود إلى العمل بساعات دوامها المعتاد اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 18 يونيو 2018.

وقالت الهيئة، إنّ بإمكان متعامليها الراغبين بالتقدّم لخدماتها المتعلقة بالتسجيل في نظام السجلّ السكاني وإصدار بطاقة الهوية أو تجديدها أو استبدالها من خلال القنوات الأخرى التي تتيحها والمتوفرّة في كل زمان ومن أي مكان، وفي مقدّمتها الاستمارة الإلكترونيّة "استمارتي"، التي يمكن الوصول إليها بيسر وسهولة من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، وكذلك من خلال تطبيقها الذكيّ للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، لافتة إلى أنّ مركز الاتصال التابع لها سيواصل تقديم خدماته والردّ على أسئلة المتعاملين واستقبال ملاحظاتهم على مدار الساعة من خلال الرقم 600530003.

وأضافت أنّ بإمكان المتعاملين الاستفادة من الخدمات التفاعلية التي توفرها لهم عبر مختلف قنواتها للتواصل، وفي مقدّمتها موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال، وخصوصاً ما يتعلق بالاستفسار عن حالة طلب بطاقة الهوية وحالة البطاقة لدى بريد الإمارات، موضحة أن بإمكان المتعامل الدخول إلى موقعها الإلكتروني ومتابعة حالة طلبه عبر رابط "الاستعلام عن حالة البطاقة"، من خلال إدخال رقم الاستمارة الإلكترونية المكون من 21 خانة، ليتمكن خلال ثوان معدودة من معرفة المرحلة التي وصلت إليها بطاقته، في حين يمكن متابعة حالة بطاقة الهوية لدى بريد الإمارات، من خلال الرابط الخاص بذلك والموجود في الصفحة الرئيسية للموقع.

ولفتت الهيئة إلى أنّ بإمكان متعامليها وأفراد الجمهور الحصول على عناوين مراكز ومكاتب خدمة المتعاملين التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة، وكذلك خاصية تحديد مواقعها الجغرافية عبر خدمة "خرائط جوجل"، والتعرف على وقت الانتظار في كل مركز وأقربها إلى مكان تواجد المتعامل والوقت الذي يستغرقه للوصول إليه، من خلال صفحة مراكز الخدمة على موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae، داعية إياهم إلى التواصل معها عبر قنوات التواصل الـ 15 التي تتيحها لهم في حال وجود أية ملاحظات أو تساؤلات لديهم بشأن خدماتها.

ورفع معالي علي محمد بن حمّاد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أسمى آيات التهنئة بمناسبة العيد السعيد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، داعياً الله تعالى أن يعيده على سموّهم بالخير والعافية والسداد، وعلى دولتنا الحبيبة بالمزيد من السعادة والتقدّم والازدهار.

كما هنأ معاليه بهذه المناسبة كافّة مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنيّاً لهم جميعاً عيداً سعيداً، وأن يعيد الله تعالى عليهم هذه المناسبة وهم في أفضل حال.