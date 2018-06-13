"الهلال الأحمر" يقيم مأدبة إفطار بمدينة شقرة في أبين

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقام الهلال الأحمر الإماراتي مساء الثلاثاء، مأدبة إفطار جماعية في الجامع الكبير بمدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين.

وشكر أحمد عمر الدعمكي إمام وخطيب الجامع الكبير في شقرة الهلال الأحمر الإماراتي، وفريق العمل المتطوعين، الذي أقام مأدبة الإفطار الجماعي في جامع شقرة، وهي أول مرة تقوم منظمة بمثل هذا العمل، داعياً الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم.

من جهتهم عبر المواطنون الذين حضروا مأدبة الإفطار عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولدولة الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي على كل ما يقدمونه للشعب اليمني للتغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.