الأرشيف الوطني ينجز مشروع "القراءة في ذاكرة الوطن"

الشارقة 24 – وام:

انتهى الأرشيف الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من إثراء 100 مكتبة مدرسية بكتب تاريخية ووطنية، وتزويد100 مدرسة أخرى بأقوال حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - وذلك ضمن مشروع "القراءة في ذاكرة الوطن" الذي يندرج ضمن مبادرة " المئة"، التي أطلقها الأرشيف خلال "عام زايد".

وشمل المشروع الذي ركز على الإرث الخالد للشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه" - على مبادرة إثراء 100 مكتبة مدرسية بالكتيبات التعليمية التالية: كتب "زايد من التحدي إلى الاتحاد"، و"خليفة.. رحلة إلى المستقبل"، و"قصر الحصن.. تاريخ حكام أبوظبي"، وقد سلم الأرشيف الوطني 10 أفلام وثائقية من "ذاكرة الوطن" إلى وزارة التربية والتعليم لتدرجها ضمن منصة "الديوان".

وتتمثل مبادرة توزيع أقوال الشيخ زايد باللغتين العربية والإنجليزية على المدارس، في تزويد 100 مدرسة في الدولة بمئات اللوحات الجدارية التي تحمل أقوال القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- وذلك انطلاقاً من أهمية هذه الأقوال في نشر وترسيخ قيم القائد المؤسس في الاحترام والحكمة وبناء الإنسان والاستدامة لكي تظل نهجاً في حياة الطلبة تسهم في التنشئة الوطنية السليمة وتغرس قيم المواطنة الصالحة في نفوس النشء وتعزز لديهم الولاء والانتماء للوطن.

وأبدت المدارس التي شملها مشروع "القراءة في ذاكرة الوطن" ترحيباً بإصدارات الأرشيف الوطني، وباللوحات التي تزينها الكلمات الحكيمة للقائد المؤسس، مؤكدين أهميتها الكبيرة في تعزيز معارف الطلبة بمعلومات موثقة عن تاريخ الوطن وتراثه وسير قادته العظام وفي تنمية الحس الوطني لديهم.