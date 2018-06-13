"الهلال الأحمر" ينظم إفطاراً جماعياً في مدينة التواهي بعدن

الشارقة 24 – وام:





أقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساء الإثنين، بحديقة النصب التذكاري بمدينة التواهي في عدن، إفطاراً جماعياً بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حضره المئات من أبناء العاصمة اليمنية المؤقتة.

وعبر المواطنون اليمنيون المشاركون في المائدة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، على ما تقدمه من مساعدات للشعب اليمني، على المستويات كافةً، خاصةً الخدمية والمعيشية، ما أسهم في تسريع عملية تطبيع حياة اليمنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها جراء انقلاب الحوثي.