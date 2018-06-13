"الهلال الأحمر" يقيم مأدبة إفطار في مخيمات النازحين غرب تعز

الشارقة 24 – وام:





أقامت هيئة "الهلال الأحمر الإماراتي" مأدبة افطار صائم في مخيمات النازحين والمهاجرين بمنطقة الكدحة غرب مدينة تعز تم خلالها توزيع 1100 وجبة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وقال إيهاب الدهبلي مندوب الهلال الأحمر الاماراتي في تعز بهذه المناسبة إن مأدبة الإفطار تأتي في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، وفي إطار الجهود المتواصلة لهيئة الهلال الأحمر على الساحة اليمنية خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الدهبلي إلى أنه تم توزيع وجبات إفطار على عدد من الأسر والعائلات بجانب إقامة مأدبة إفطار كبيرة حضرها المئات من المواطنين اليمنيين الذين عبروا عن شكرهم لدولة الإمارات لوقوفها إلى جانبهم في محنتهم.