"الهلال الأحمر" يقيم مأدبة إفطار بعدن

الشارقة 24 – وام:





أقامت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" في عدن، الثلاثاء، مأدبة إفطار جماعية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حضرها محافظو محافظات أبين ولحج والضالع ومدراء الأمن فيها والمهندس سعيد آل علي رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والعسكرية في محافظة عدن.

وأشاد الحضور بتنظيم تلك المأدبة التي تعبر عن الأواصر الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنين وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جوار اليمن في محنته، في إطار مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وحيوا الجهود المشهودة للهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اليمنية.