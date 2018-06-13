"الهلال الأحمر " ينظم إفطاراً جماعياً في مريس بالضالع

الشارقة 24 – وام:

ضمن مبادرة إفطار صائم التي تقدمها يومياً هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات اليمنية المحررة خلال شهر رمضان المبارك، أٌقيم إفطار جماعي الثلاثاء للأسر غير القادرة بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع اليمنية.

وتنفذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ بدء شهر رمضان المبارك مشروع إفطار الصائم، الذي يستمر طيلة الشهر الكريم، شاملاً كافة المحافظات اليمنية المحررة، بهدف التخفيف من معاناة الفقراء، والمحتاجين.

إضافة إلى ذلك تنفذ الهيئة المشروعات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، كخدمة الماء، والكهرباء، والصحة، والتعليم، والتي تلقى ترحيباً واسعاً من قبل الأهالي.

ووصف أهالي منطقة مريس الإفطار الجماعي باللفتة الإنسانية الطيبة.

وأعربوا عن تقديرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية، التي تدل على وشائج القربى بين الشعبين الشقيقين، مثمنين جهود فريق هيئة الهلال الأحمر المتمثلة في إغاثة الفقراء، والمحتاجين، وبرنامج إفطار الصائم.

مقدمين الشكر لدولة الإمارات على وقوفها الدائم مع الشعب اليمني، ولفريق الهلال الأحمر الإماراتي على جهوده المستمرة في التخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.