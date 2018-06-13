عبد الله بن زايد ينقل تحيات رئيس الدولة إلى خادم الحرمين

الشارقة 24 – وام:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم الثلاثاء، في مكة المكرمة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وخلال الاستقبال، الذي جرى بحضور عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين، نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً سموه على العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الراسخة، التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

ورفع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الجهود الكبيرة التي تقوم به المملكة العربية السعودية، لتوفير كافة وسائل الراحة والرعاية لضيوف بيت الله الحرام، من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد سموه بالتزام المملكة العربية السعودية الراسخ، بنصرة قضايا العالم الإسلامي ومبادراتها الهادفة إلى التضامن مع المسلمين ورعاية أحوالهم.

عقب ذلك، تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

حضر اللقاء، سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.