"تنفيذية أبوظبي" تطلق نموذجاً جديداً للمدارس الخاصة

الشارقة 24 – وام:

ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، والذي أمر بإطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس برئاسة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيـذي، مقترحاً تقدم به معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، لإطلاق مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص برسوم سنوية تتراوح ما بين 20 ألف و30 ألف درهم.

وجاء المقترح، بناء على دراسة تفصيلية لتحديد الاحتياجات التعليمية لكافة فئات المجتمع، ونقاشات مع مستثمرين من القطاع الخاص، والتي أوصت بمجملها بتوفير مدارس خاصة برسوم مناسبة لكافة شرائح المجتمع.

ويضم المقترح، إطلاق نموذج جديد للمدارس الخاصة وفقاً للمناهج والمعايير المعتمدة في الدولة، مع بدء الموسم التعليمي الجديد في سبتمبر 2018، والذي سيساهم في زيادة طاقة التعليم الاستيعابية برسوم تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، وتخفف من الأعباء المالية على أسر المواطنين والمقيمين، وسيتم الإعلان عن هذه الشراكات مع القطاع الخاص، خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم التشغيل التجريبي لأول مدرسة في مطلع العام الدراسي المقبل.

كما أكدت دائرة التعليم والمعرفة، مواصلة تطبيق السياسات المعتمدة فيما يختص بضوابط زيادة الرسوم على المدارس الخاصة القائمة، بما يضمن استقرار هذا القطاع التنموي الهام.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أهمية العمل في المرحلة المقبلة، على تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، لتوفير أفضل مستوى للتعليم، بهدف تمكين أفراد المجتمع، وبناء جيل مؤهل وقادر على العطاء وخدمة الوطن، يستطيع أن يحافظ على الإرث ويحقق تطلعات المستقبل.