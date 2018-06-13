سفارة الدولة تنظم إفطاراً جماعياً في مخيم للاجئين ببرلين

الشارقة 24 – وام:

نظمت سفارة دولة الإمارات في ألمانيا، إفطاراً جماعياً في مخيم للاجئين في حي تسيلندورف بالعاصمة برلين، وذلك في إطار مبادراتها وأنشطتها الخيرة، التي تنفذها السفارة في شهر رمضان المبارك، و"عام زايد".

وفي هذا الصدد، قام الملحقان الثقافي عبد الله الهاملي، والاقتصادي خلفان المطروشي، بتوزيع حصص الطعام على اللاجئين، في لفتة تعكس مفهوم التراحم والتآخي الإنساني .

شارك في تنظيم الإفطار الجماعي، الذي استفاد منه أكثر من 350 شخصاً من اللاجئين، الاتحاد الألماني البروتستانتي للأعمال الخيرية، الذي يعد أحد أكبر مؤسسات الإغاثات الإنسانية في ألمانيا .

وأثنى مدير المخيم والعاملون، على حسن التنظيم، وأعربوا عن شكرهم العميق لفريق السفارة ولدولة الإمارات على هذه اللفتة، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يشهد فيها المخيم إفطاراً جماعياً في رمضان، وتعد سفارة الإمارات أول من اتخذ هذه المبادرة.