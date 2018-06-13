الإمارات وكندا توقعان اتفاقية تعاون في "الشؤون القنصلية"

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا لإثنين، اتفاقية تعاون في مجال الشؤون والخدمات القنصلية، تهدف إلى دفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة، بين البلدين.

ونصت الاتفاقية، التي تم توقيعها في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، على إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين الصديقين، لتقديم الدعم القنصلي الفعال لمواطني البلدين المتواجدين في بلد الآخر.

وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، سعادة السفير أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية، ومن الجانب الكندي مسعود حسين سفير كندا لدى الدولة.