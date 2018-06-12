"الوزاري للتنمية" يناقش "نظام الابتعاث" و"زيادة المنح الدراسية"

الشارقة 24 – وام:

ناقش المجلس الوزاري للتنمية، قراراً بشأن "النظام الوطني الموحد للابتعاث"، بهدف فتح المجال لعدد أكبر من الطلاب للحصول على فرص الابتعاث والتحصيل العملي المتقدم، وذلك في إطار حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة التعليم العالي، وتوفير الفرص لشباب الإمارات للحصول على أفضل مستويات التعليم من كبرى الجامعات الدولية.

وأكد المجلس خلال اجتماعه، الذي عقد الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، أن النظام سيوفر عدداً أكبر من المنح الدراسية وفقاً لآليات مبسطة وفعالة بهدف زيادة أعداد الطلبة الإماراتيين الدارسين في الخارج وتحسين تجربة الطلبة بشكل عام، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 لتحقيق منظومة تعليمية رفيعة المستوى.

وحرصاً على تطوير كفاءة الخدمات البريدية في الدولة وضمان جودتها وتحديث الأنظمة المالية الحكومية، وتعزيز شفافيتها، ناقش المجلس الوزاري للتنمية قانوناً اتحادياً بشأن شركة مـجموعـة بـريـد الإمارات، لتتحول إلى شركة مساهمة عامة، في ضوء سعي الحكومة للارتقاء بالعمل المؤسسي.