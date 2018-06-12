سفارة الدولة لدى كازاخستان تشرف على مشروع إفطار صائم

الشارقة 24 – وام:





أشرفت سفارة الدولة لدى أستانا، على مشروع إفطار صائم الذي تنظمه مؤسسة صقر بن محمد القاسمي، للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك استجابة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يكون عام 2018 عام زايد .

وقام عمار عمر البريكي، من السفارة، بزيارة ومشاركة الصائمين وجبة الإفطار في مسجد الشيخ خليفة بن زايد .

وأشادت إدارة المسجد باهتمام المؤسسات الخيرية والإنسانية بدولة الإمارات، بالمشاركة الفاعلة في توفير وجبة الإفطار للصائمين، وقدمت شكرها لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وللسفارة، على اهتمامها بتنفيذ هذا البرنامج في شهر رمضان المبارك.