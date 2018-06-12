سفارة الدولة تشرف على تنفيذ "إفطار الصائم" بالسويد

الشارقة 24 – وام:

أشرفت سفارة دولة الإمارات لدى مملكة السويد، على تنفيذ مشروع "إفطار الصائم"، الذي تكفلت به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، قامت السفارة بتوزيع ما يزيد على 1000 وجبة إفطار على مختلف مساجد العاصمة السويدية، ستوكهولم، وضواحيها التي يقطنها أغلبية الجاليات الإسلامية مثل "هوسبي" و"شيستا" و"فيسك سيترا" و"تنستا" و"رينكبي".

وأعرب القائمون على هذه المساجد، والصائمون، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، على هذه المبادرة الطيبة في إقامة هذه المشاريع الإنسانية التي تساهم في تعزيز الألفة والتلاحم بين المسلمين، وسط أجواء روحانية لهذا الشهر الفضيل، وأثنوا أيضاً على جهود المؤسسة وعطاءاتها الكثيرة التي تقدمها للمسلمين في جميع أنحاء العالم.