محمد بن زايد يستقبل وفدي "أبوظبي للاستثمار" وديوان المحاسبة

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، في قصر البطين، وفدي جهاز أبوظبي للاستثمار، وديوان المحاسبة، للسلام على سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه مع الوفدين، الأحاديث الودية والتهاني بشهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيده على دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات، ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.