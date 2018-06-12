الزيودي يستعرض إجراءات استقبال "إرساليات الحيوانات الحية"

الشارقة 24 – وام:





اطلع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، على الإجراءات المتبعة في استقبال الإرساليات الواردة للدولة من الحيوانات الحية، استعداداً لعيد الفطر، والاطمئنان على جاهزية فرق العمل والتفتيش في هذه المنافذ.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه التفقدية للحجر البيطري التابع للوزارة في ميناء خالد في إمارة الشارقة، يرافقه سعادة سلطان علوان الحبسي الوكيل المساعد للمناطق بالوزارة، وذلك ضمن الجولات الميدانية التفقدية في عدد من المنافذ الحدودية بالدولة، حيث كان في استقباله محمد مير عبد الرحمن السراح مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، وعدد من مسؤولي مركز ميناء خالد ومركز الحجر البيطري في الميناء .