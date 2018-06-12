"البنية التحتية" تستحدث مكتباً لإدارة الإعلانات الخارجية على الطرق الاتحادية

الشارقة 24 – وام:

استحدثت وزارة تطوير البنية التحتية مكتباً لإدارة الإعلانات الخارجية على الطرق الاتحادية، وتطوير استثمار الإعلانات وتأجير الأصول التابعة للوزارة في الطرق الاتحادية، ضمن المعايير العالمية في هذا المجال لرفد الجانب الاستثماري، بما يعود على تطوير شبكة الطرق الاتحادية، وذلك بالتعاون مع شراكات مختلفة القطاع الخاص.

يأتي استحداث هذا المكتب ضمن أحد أهم أهداف الوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة وفعالية أصول البنية التحتية الاتحادية، والمحافظة على استدامتها.

وأكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، أن هذه الخطوة تدعم جودة البنية التحتية والمحافظة على المكتسبات، التي تحققت بتصدر الدولة دول العالم في مجال جودة الطرق لـ 4 سنوات متتالية.