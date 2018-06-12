فاطمة بنت مبارك تعزي قرينة ملك البحرين

الشارقة 24 – وام:





بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تعزية ومواساة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بوفاة الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة، والدة الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في برقية التعزية، عن خالص مواساتها وتعازيها في وفاة الفقيدة داعية الله عز وجل أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وأن يسكنها فسيح جناته.