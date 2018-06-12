قائد كلية الدفاع الوطني يشهد حفل تسليم شهادات الماجستير لخريجي دورة الدفاع

الشارقة 24 - وام:





شهد سعادة اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني، حفل تسليم شهادات الماجستير لخريجي دورة الدفاع الوطني الخامسة، خلال الاحتفال الذي أقامته الكلية في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بحضور ضباط الكلية وهيئة التوجيه والمدعوين.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقي عن الكلية، بعدها ألقى العميد ركن بحري طارق الزعابي نائب قائد كلية الدفاع الوطني كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: "يشرفنا في إحدى مناسبات الإنجاز والتميز التي تفخر بها القيادة العامة للقوات المسلحة وكلية الدفاع الوطني أن تحتفل الليلة بتخريجها لدارسيها حملة درجة الماجستير العلمية تخصص "الدراسات الأمنية والاستراتيجية" من الدورة الخامسة ".

وأضاف: "أنه ومع احتفالنا بكل دورة، فإننا نحتفل أيضاً بتحقيق رؤية وتطلعات دولة الإمارات بتنشئة جيل من القيادات قوامه المعرفة في ظل قيادة حكيمة تؤمن بشباب الوطن وما يستطيع تقديمه لوطنه".

وقال: "إننا نزهو بأن خريجينا هم نخبة من مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات في الدولة أنيطت لهم أمانة القيادة وعبئ البناء والابتكار لحمل رسالة وطننا للمنطقة والعالم".

وخاطب الخريجين: "لن تكون هذه المناسبة هي نهاية عهدكم بالبيئة الدراسية التي ألفتموها على مدار العام، بل هي بداية قبولكم لتحديات البناء والإسهام في إكمال مسيرة العطاء، وإننا على إيمان راسخ بقدراتكم وجاهزيتكم التامة لما تحملونه من طموحات وأهداف لإيجاد فرص النماء والتطور ومواجهة تحدياتها ضمن مفهوم البناء الشامل للدولة متمنيين لكم النجاح في حياتكم المهنية".

واختتم العميد ركن بحري طارق الزعابي كلمته بتوجيه الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما يلوونه من دعم واهتمام ومتابعة حثيثة لمسيرة الارتقاء وبناء جيل من القيادات القادرة على مواجهة تحديات مستقبل البلاد.

كما توجه بالشكر للمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني وأعضائه الموقرين ولوزارة الدفاع وللقيادة العامة للقوات المسلحة على توفير سبل النجاح كافة لمهمة الكلية.