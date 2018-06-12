الهلال الأحمر ينظم مأدبة إفطار في باحة مطار عدن

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إفطاراً جماعياً في باحة مطار عدن، الإثنين، حضره موظفو وعمال المطار وسكان الأحياء المجاورة له شهد تقديم 360 وجبة إفطار جاهزة، ضمن برنامج مشروع "إفطار صائم" الذي تنفذه الهيئة خلال أيام الشهر الفضيل.

ووصف الموظفون والعمال وأهالي الأحياء المجاورة المأدبة بأنها لفتة إنسانية طيبة تقدمها الإمارات لأشقائها في اليمن، مقدمين الشكر للدولة على وقوفها الدائم مع الشعب اليمني ولفريق الهلال الأحمر الإماراتي على جهوده المستمرة في التخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

كما أعربوا عن تقديرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تدل على وشائج القربى بين الشعبين الشقيقين اليمني والإماراتي، مثمنين جهود فريق الهيئة المتمثلة في إغاثة الفقراء والمحتاجين وبرنامج إفطار الصائم، إضافة لإقامة المشروعات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين كخدمة الماء والكهرباء والصحة والتعليم والتي تلقى ترحيباً واسعاً من قبل الأهالي.

وتنفذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ بدء شهر رمضان المبارك مشروع إفطار الصائم والذي يستمر طيلة الشهر الكريم ويشمل كافة المحافظات اليمينة بهدف التخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين.