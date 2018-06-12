"الهلال" يقدم مساعدات غذائية لأهالي غيل باوزير بحضرموت

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة "الهلال الأحمر الإماراتي"، الإثنين، عملية توزيع المساعدات الغذائية "المير الرمضاني" بمديرية غيل باوزير بحضرموت، مستهدفة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن .

واستجابت الهيئة للنداءات العاجلة التي أطلقها أهالي المنطقة المحرومة من أبسط الخدمات الأساسية حيث توجه فريق ميداني تابع للهيئة لتلمس احتياجاتهم وتم توزيع مساعدات إغاثية على المئات من السكان، في إطار جهود الهيئة في شهر رمضان المبارك وتزامناً مع عام زايد.

وخلال عملية التدشين التي حضرها ممثلو الهيئة بحضرموت، سلطان النعيمي وخميس الضنحاني، أكد احمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أن توزيع هذه المساعدات الإغاثية تأتي تلبية لاحتياجات الأهالي وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة خاصة في المجالات الخدمية والإنسانية كافة .

وأكد حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية لتصل إلى كل المواطنين المحتاجين في مختلف مديريات حضرموت، تجسيداً لروح الأخوة والتضامن معهم.

وأعرب الأهالي من جانبهم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على تقديم المساعدات الإنسانية التي جاءت في وقتها، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.