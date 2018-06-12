"الهلال" يقدم 5000 سلة غذائية لأبناء عدن وتعز والحديدة

الشارقة 24 – وام:

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 5 آلاف سلة غذائية لأبناء مديريات مدينة عدن والنازحين إليها من محافظتي تعز والحديدة، في إطار جهودها لدعم الأشقاء في اليمن وضمن مشاريعها في عام زايد.

وأكدت نجوى فضل سعيد المدير العام التنفيذي لمؤسسة عدن للتمويل الأصغر أن المؤسسة استقبلت السلال الغذائية المقدمة من الهيئة لتستفيد منها مئات الأسر في المديريات والمناطق الأشد فقراً بعدن، إضافة إلى النازحين القادمين من ذوباب والوازعية بمحافظة تعز والخوخة بمحافظة الحديدة، مشيرة إلى أن متوسط عدد كل أسرة مستفيدة يبلغ 5 أفراد.

وعبرت عن شكرها وكافة أبناء محافظة عدن للهيئة على ما تقدمه لعدن وبقية المحافظات المحررة من دعم سخي ومتواصل، منوهة إلى تواجد هيئة الهلال الأحمر إلى جانب أبناء المديريات والمناطق الأشد فقرا وعموم المناطق المحررة منذ بداية الحرب قبل 3 سنوات.

كما عبّر عدد من المستفيدين من هذه المساعدات عن شكرهم الجزيل للهيئة على دورها في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم ولبقية المواطنين اليمنيين في عموم المحافظات.

يشار إلى أن الهيئة دأبت على توزيع آلاف السلال الغذائية وتسيير المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى المدن اليمنية في إطار الحرص المستمر لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانب الأشقاء ورفع المعاناة عنهم.

وتسهم برامج الهلال الأحمر في اليمن في استعادة دورة الحياة الطبيعية حيث كان لها أفضل الأثر في نفوس أبناء الشعب اليمني ومساعدتهم على تجاوز الظروف التي يمرون بها.