الرئيس اليمني يستقبل عبد الله بن زايد

الشارقة 24 – وام:

استقبل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد، مساء الإثنين، في مكة المكرمة بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لعودة الاستقرار إلى كامل ربوع الأراضي اليمنية وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن وشعبه ووقوفها من خلال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب الشرعية بما يكفل عودة الاستقرار والأمن لليمن وصون سيادته ووحدته.

كما أكد سموه دعم الدولة للجهود الأممية لعودة الاستقرار إلى اليمن وضمان وصول المساعدات الإنسانية لشعبه الشقيق.

حضر اللقاء، سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.