حمدان بن زايد يزور نهيان بن مبارك

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وذلك بقصر معاليه في أبوظبي.

وتبادل سموه مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك داعيين المولى عز وجل، أن يعيد هذا الشهر الكريم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بدوام الصحة والعافية، والسعادة وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان سعادة عبد الله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني، وذلك في منزله بأبوظبي.