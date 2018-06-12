حمدان بن راشد يستقبل المشير عبد الرحمن سوار الذهب

الشارقة 24 - وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه بزعبيل مساء الإثنين، المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب، رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية والوفد المرافق له، والذي قدم التهاني والتبريكات لسموه بشهر رمضان المبارك والعشر الأواخر، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات وشعبها اطراد التقدم، والرخاء والاستقرار في ظل قيادتها المعطاءة.

واستعرض سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمشير سوار الذهب، مجمل المشاريع الخيرية والإنسانية والصحية والتعليمية التي تنفذها منظمة الدعوة الإسلامية، في سائر أرجاء القارة الأفريقية، والدعم السخي التي تقدمه هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية لمساعدة المنظمة، على إنجاز هذه المشاريع التنموية التي تعود بالخير على الشعوب الأفريقية.