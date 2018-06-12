حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء الإثنين، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين من الشيوخ والأعيان ووجهاء القبائل، وكبار المسؤولين والتجار والمواطنين والمقيمين، الذين توافدوا إلى قصر الرميلة، للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقدم المهنئون أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على قيادتنا الرشيدة بدوام العافية، وعلى سموه بدوام الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بدوام التقدم والرقي والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.