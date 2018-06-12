محمد بن زايد يستقبل الإماراتي عبد الله الأحبابي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد الله محمد الأحبابي، الذي وصل إلى أبعد نقطة في القطب الشمالي، من الكرة الأرضية، احتفاء بـ "عام زايد".

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع الأحبابي، الذي يرافقه والده، أصغر شاب عربي يصل الى أبعد نقطة في القطب الشمالي، حول تجربته، وأهم الأحداث التي صاحبته، وأثنى على روح التحدي والمنافسة والإنجاز التي تحلى بها، وأدت الى تحقيق هدفه وغايته.

وبدأت مغامرة الإماراتي عبدالله الأحبابي التي رعاها مجلس التوازن الاقتصادي "توازن"، في الرابع من شهر أبريل الماضي، واستمرت حتى 26 من الشهر نفسه، وبلغ طول المسافة التي قطعها الفريق خلال رحلة التزلج 100 ميل، بما يعادل نحو 160 كيلومتراً إذ واصل تزلجه لمدة تراوح بين 12 و14 ساعة يومياً مع معدات يبلغ وزنها 45 كيلوغراماً.

وكان الأحبابي انطلق من أبوظبي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، لينضم إلى فريق المغامرة الذي يضم أربعة أشخاص آخرين، من جنسيات مختلفة، ثم واصلوا الطيران حتى قاعدة باينو استيشن الروسية، التي انتقلوا منها إلى دائرة العرض 89 شمالاً وبدأوا جميعاً رحلة التزلج وصولاً إلى دائرة العرض 90 شمالاً وهي أبعد نقطة في القطب الشمالي.