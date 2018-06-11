هزاع بن زايد: علاقاتنا مع السعودية في أزهى عصورها

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، والتي انعكست إنجازات وتحولات إيجابية شهدتها المملكة منذ تولي سموه ولاية العهد قبل عام.

وأضاف سموه، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة، تعيش أزهى عصورها وأجمل تجلياتها.

وصرح سموه في تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عام حافل بالإنجازات البهية والتحولات الإيجابية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والخليج العربي عموماً، فمنذ تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد قبل عام، ومسيرة الخير تتواصل وتنمو على المستويات كافة، كما تشهد العلاقات بين الإمارات والمملكة قيادة وشعباً أزهى عصورها وأجمل تجلياتها".