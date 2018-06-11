حاكم عجمان يستقبل وفد جمعية الإحسان الخيرية والمهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي ليلة الإثنين، بقصر الزاهر، وفداً من جمعية الإحسان الخيرية، يتقدمهم الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للجمعية، والدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي بالإنابة، وعدد من مدراء الادارات ورؤساء الاقسام والموظفين، الذين قدموا للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكان بشهر رمضان المبارك.

واطلع سموهما خلال اللقاء من المسؤولين عن الجمعية، على أهم البرامج والأنشطة الخيرية والمشاريع المختلفة التي نفذتها جمعية الإحسان الخيرية خلال السنة الحالية، وشهر رمضان المبارك في مجال الرعاية الاجتماعية، والتعليم والأيتام وغير ذلك من الأعمال الخيرية.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود الخيرية والمجتمعية التي تقوم بها جمعية الإحسان الخيرية وأهمية التعاون بين المؤسسات والجهات داخل الإمارة لتعزيز العمل الخيري المشترك.

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة كذلك من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين توافدوا على قصر الزاهر.