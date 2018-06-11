سفير الدولة بلبنان يوقع عقوداً لكفالة ألفي يتيم

الشارقة 24 – وام:

وقع سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية الإثنين، عقوداً مع عدة جهات وجمعيات رسمية لبنانية، بشأن كفالة 1954 يتيماً من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، بإشراف "ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية"، وذلك بهبة مقدمة من "جمعية الرحمة للأعمال الخيرية"، بحضور ممثلين عن الجهات المتعاونة وهي "مركز لبنان للعمل التطوعي"، و"المركز الاسلامي - عائشة بكار"، و"صندوق الزكاة" في كل من المنية والضنية وعكار كما حاصبيا ومرجعيون.

وصرح السفير الشامسي خلال توقيع العقود في مقر السفارة – اليرزة، بأنه انطلاقاً من عام زايد الذي يزخر بالمعاني والقيم الإنسانية، والتزاماً بمسيرة العطاء التي كرستها دولة الامارات، ركناً أساسياً في سياستها الخارجية، ما جعلها تتبوأ المركز الاول على مستوى العالم في هذا المضمار، تأتي هذه الخطوة للتأكيد على أن رسالتنا كانت وستبقى البناء في الانسان وتوفير مقومات الحياة الرغيدة له.