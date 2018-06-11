حمدان بن محمد يصدر قراراً بتخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية

الشارقة 24 – وام:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية، بنسبة 3 % ليصبح 7% بدلاً من 10 % ما من شأنه تعزيز تنافسية دبي السياحية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي والسياحي.

ويأتي هذا القرار مكملاً لقرار المجلس التنفيذي الصادر الأسبوع الماضي، بشأن تخفيض رسم الأسواق بنسبة 50 %، لتقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، والتشريعية الجديدة التي تهدف لتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، وتوفير مزيد من الدعم للشركات العاملة في دبي وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.