سعود بن صقر يتسلم نسخة من كتاب "شعب رأس الخيمة"

الشارقة 24:

تسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، نسخة من كتاب "شعب رأس الخيمة"، من مصور الكتاب، جيف توبيينغ، وممثلين عن المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة .

ويوثق الكتاب بلغة جذابة لثقافة الخليج العربي عامة، ورأس الخيمة خاصة، من خلال مجموعة قصص تحكي عن الحياة المشوقة لشعب رأس الخيمة، مدعومة بالصور الفوتوغرافية المثيرة للاهتمام.

وصرح صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: "سعدت برؤية هذا الكتاب الذي يوثق بالصور التاريخ وقصص حياة شعب رأس الخيمة"، ويروي الكتاب حكاية إمارة رأس الخيمة المثيرة للاهتمام التي تكتسب موقعاً جغرافياً مهماً في شمال دولة الإمارات من خلال مجموعة من القصص والصور الفوتوغرافية لأكثر من 50 شخصاً من سكان إمارة رأس الخيمة، نصفهم من المناطق الحضرية في الإمارنة وباقي هؤلاء من القرى العديدة المنتشرة حولها.