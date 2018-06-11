وفد وزارة الدفاع يحضر افتتاح فعاليات معرض "يوروساتوري 2018"

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة اللواء الركن طيار عبد الله السيد محمد الهاشمي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الدفاع، الإثنين، افتتاح فعاليات معرض الدفاع والأمن الدولي 8EUROSATORY 201 ، في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية فلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، والذي تستمر فعالياته حتى 15 يونيو الجاري.

وقام سعادة الوكيل المساعد والوفد المرافق له، خلال جولته في المعرض، بالاطلاع على أحدث المعروضات من الآليات والمعدات وما توصلت إليه الشركات المصنعة من تقنيات متطورة في مجال الصناعات الدفاعية ذات الاستخدامات المختلفة، وتعرف خلال الجولة على أقسام وأجنحة الدول والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية في العالم، واستمع من المشاركين لشروحات حول طبيعة منتجاتهم التي اشتملت على معدات عسكرية متطورة في مجالات الأمن والدفاع العسكري.

وأعرب سعادته عن إعجابه بالمستوى المتطور الذي وصل له المعرض، والذي يعد واحداً من أكبر وأهم المعارض الدفاعية والأمنية في العالم، حيث تقام فعالياته كل عامين وبما شاهده من معروضات ومعدات، كما أشاد بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة لكبرى الشركات المتخصصة على مستوى العالم، حيث قدم هذا العام أكثر من 1500 عارض من حوالي 60 دولة مجموعة متنوعة من المركبات والمعدات والوسائل والأنظمة المناسبة لحفظ السلام والأمن والدفاع.