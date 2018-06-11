"الهلال" يقدم مساعدات إنسانية للأسر المتعففة برأس الخيمة خلال مايو

الشارقة 24 – وام:

بلغت قيمة البرامج الإنسانية التي قدمها فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة خلال شهر مايو الماضي مليوناً و662 ألفاً و200 درهم، استفادت منها 896 أسرة عدد أفرادها 4840 فرداً مسجلين بقسم المساعدات الإنسانية بالفرع.

وأشار تقرير إنجازات الفرع خلال شهر مايو الماضي، إلى أن برامج المساعدات الإنسانية المحلية خلال شهر رمضان الكريم تأتي في مقدمة اهتمامات الفرع، وذلك من أجل مساعدة الشرائح المعوزة والمتعففة المستهدفة من قبل الهلال الأحمر، كما يسعى الفرع بالتعاون مع متطوعي الهلال الأحمر في رأس الخيمة للوصول إلى قطاع عريض من تلك الشرائح في الخيام الرمضانية والمراكز الطبية لكبار السن وتقديم الدعم النفسي ومساعدة الفئات الضعيفة وتوفير احتياجاتهم الضرورية مادياً ومعنوياً.

وتمثلت أنشطة المساعدات المحلية بالفرع في تقديم مساعدات إنسانية بمبلغ 434 ألفاً و600 درهم لـ 697 فرداً، وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الطبية 165 فرداً، تم صرف مبلغ 250 ألفاً و600 درهم تكاليف علاجهم، ولطلاب العلم، قدم الفرع مبلغ 164 ألفاً و800 درهم لعدد 371 من الأفراد، ولبرنامج مساعدة السجناء، أشار التقرير إلى أن 19 فرداً استفادوا من مبلغ 72 ألف درهم قدمها الفرع لهم، ولمساعدة ذوي الإعاقة قدم الفرع مبلغ 240 ألف درهم ليستفيد منها 87 فرداً.